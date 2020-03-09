Filipinli Marlyn İslamiyet'i seçti - Son Dakika

Filipinler vatandaşı Marlyn Demir, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Türkiye'ye 5 yıl önce tatil için gelen ve bir otelde çalışan Mustafa Demir ile tanışıp evlenen 32 yaşındaki Marlyn Demir, bir süre sonra Müslüman olmaya karar verdi.



Safranbolu Müftüsü İsmail Temur'un makamında gerçekleştirilen ihtida törenine eşi ve ailesiyle katılan Demir, şehadet getirerek Müslüman oldu.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Temur, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.



Temur tarafından ihtida belgesi verilen kadına, Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.



"Dinine her zaman saygı duydum"

Gazetecilere konuşan Mustafa Demir, eşiyle İstanbul'da kendisine adres sormasıyla tanıştığını söyledi.

Daha sonra evlilik kararı aldıklarını dile getiren Demir, "Filipinler'de evlendik. Oradaki bir avukatlık ofisinde nikah yaptık, farklı bir nikah oldu." dedi.

Eşine Müslüman olması için baskı yapmadığını anlatan Demir, "Dinine her zaman saygı duydum. Türkiye'de kendi isteğiyle 'Ben Müslüman olmak istiyorum, bana namazı öğret, bana abdest almayı öğret.' dedi. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İnsan önce kendi değişecek ki eşine yardımcı olsun. Ben de elimden geldiğince namazımı kılıyorum, duaları öğretiyorum, yavaş yavaş geliştireceğiz inşallah." diye konuştu.

"İslamiyet'i kendi isteğimle seçtim"

Amine Demir de İslamiyet'i kendi isteğiyle seçtiğini, dinin gereklerini yavaş yavaş öğrenmeye çalıştığını kaydetti.

Müslüman olmadan oruç tutmaya başladığını dile getiren Demir, "Şimdi daha rahatım çünkü ben Müslüman'ım. Beraber namaz kılıyoruz, başıma yemenimi kapatıyorum. Ailem bunu biliyor. İlk öğrendiklerini şoke oldular. 'Neden, nasıl?' diye sordular. 'Mustafa mı zorluyor?' diye sordular. Ben de 'Hayır, bu benim kendi kararım.' dedim. Ailem de saygı gösterdi. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.