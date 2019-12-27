Filipinli Ramosa Allahuekber Dağları'nda Müslüman oldu - Son Dakika

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 15.'si düzenlenen Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Yürüyüşünde Filipinli 37 yaşındaki izci Ramosa, şehadet getirerek Müslüman oldu.



Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı vesilesiyle 15. Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. Gerçekleştirilen milli bilinç kampına, Türkiye'nin 62 şehrinden ve Suriye, Lübnan, Mısır, Kuveyt, Filipinler, Filistin, Ürdün ve Tunus ülkelerinden gelen izciler ve liderlerle yaklaşık 152 kişi katıldı.



İzcilerinin aralarında bulunan 37 yaşındaki Filipinli Abdullah Ramosa yürüyüş sırasında Müslüman olmaya karar verdi. İzcilik Federasyonu ekiplerinin yardımıyla şehadet getirerek Müslüman olan Ramosa, Abdullah ismini aldı.



Sosyal medya aracılığıyla gördüğü, geceleri eksi 10 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleştirilen kampa katılmak için yaklaşık 12 saat uçak yolculuğu ile Türkiye'ye gelen Ramosa, önce Erzurum'a daha sonra Kars'a gitti. Ramosa, Allahuekber Dağı'nda yaşadığı atmosferden etkilenerek Müslüman oldu. - ERZURUM