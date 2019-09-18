Son Dakika Haberleri: Filipinli sahil güvenlikçiler Tayvanlı balıkçıyı öldürmekten hüküm giydi
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Filipinli sahil güvenlikçiler Tayvanlı balıkçıyı öldürmekten hüküm giydi

1 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de mahkeme, 2013'te ülkenin kuzey sahili açıklarındaki Balintang Kanalı'nda Tayvanlı bir balıkçının öldürülmesi olayında 8 Filipin sahil güvenlik personelini suçlu buldu.

Filipinli sahil güvenlikçiler Tayvanlı balıkçıyı öldürmekten hüküm giydi, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de mahkeme, 2013'te ülkenin kuzey sahili açıklarındaki Balintang Kanalı'nda Tayvanlı bir balıkçının öldürülmesi olayında 8 Filipin sahil güvenlik personelini suçlu buldu.

Manila Bölge Mahkemesi Yargıcı Eduardo Ramon Reyes, 9 Mayıs 2013'te gerçekleşen olayda Tayvan teknesine ateş açan sahil güvenlikçilerin balıkçı Hoh Şi Çeng'in ölümünden sorumlu olduğuna hükmetti.

Sahil güvenlikçilerin tekneye ateş açmalarını meşrulaştıracak yeterli kanıt sunamadığını belirten Yargıç Reyes, "Sahil güvenlik personelinin hiçbir yasal meşruiyete dayanmadan öldürme niyetiyle ateş ederek Hoh'un hayatını kaybetmesine sebep olmuştur." dedi.

Hükmün açıklanmasının ardından 8 sahil güvenlik personelinin 14 yıla kadar hapis ve tazminat cezasına çarptırılması bekleniyor.

Tayvan bandıralı balıkçı teknesi "Hong Shi Cheng" 9 Mayıs 2013'te Filipin Denizi açıklarında balık avladıktan sonra Filipinler karasularındaki Bailang Kanalı'ndan geçerken uyarılara uyup durmadığı gerekçesiyle Filipin Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Tekneye açılan ateşte mürettebattan Hoh Şi Çeng hayatını kaybetmişti.

Olay iki ülke arasında diplomatik krize yol açmış, Filipin makamları balıkçının öldürülmesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmış, tekneye müdahale eden sahil güvenlik personeli hakkında soruşturma başlatmıştı.

Güneydoğu Asya, Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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