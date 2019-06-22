Filippo Inzaghi, Benevento'nun yeni teknik direktörü oldu
1 saat önce
İtalya Serie B ekiplerinden Benevento, Teknik Direktör Filippo Inzaghi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:26 Kaynak: İHA
Serie B ekiplerinden Benevento, Teknik Direktör Filippo Inzaghi
ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalya futbolunun önemli isimlerinden olan ve şu an kariyerine teknik adam olarak devam eden Filippo Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu. Inzaghi, İtalya Serie B takımlarından Benevento ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığını ve 1 yılda opsiyonu olduğunu duyurdu.
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