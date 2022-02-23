Filistin, 14 yaşındaki çocuğun İsrail ordusu tarafından öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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Filistin, 14 yaşındaki çocuğun İsrail ordusu tarafından öldürülmesini kınadı

23.02.2022 02:54
Filistin, 14 yaşındaki çocuğun İsrail ordusu tarafından öldürülmesini kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Muhammed Şehade'nin hayatını kaybetmesinden dolayı İsrail'i kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Muhammed Şehade'nin hayatını kaybetmesinden dolayı İsrail'i kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu işlenen suçun, İsrail siyasi düzeyinin onayı ve himayesiyle Filistinlilerin günlük öldürülme dizisinin ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Şehade'nin öldürülmesinin "İsrail işgal ordusundaki ahlaki çöküntünün seviyesini" gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, olayın sorumluluğunun tümüyle Naftali Bennett'in başkanlığındaki İsrail hükümetinde olduğu kaydedildi.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de konuya ilişkin yayınladığı kınamada, "Şehit çocuk Muhammed Şehade, sistematik devlet terörünün yeni bir kurbanıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin Eğitim Bakanlığı da yayınladığı taziye mesajında, Şehade'nin Hıdr beldesindeki Sa'd el-As okulu 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, "14 yaşındaki Muhammed Şehade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü." ifadelerine yer verilmişti.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, 14 yaşındaki çocuğun İsrail ordusu tarafından öldürülmesini kınadı - Son Dakika


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