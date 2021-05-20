Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresi yeniden uzatıldı - Son Dakika

İsrail polisince gözaltına alınan Filistin 1948 İslami Hareketi Kuzey Kanadı Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib'in avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin gözaltı süreciyle ilgili bilgi verdi.

Hayfa'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesi'nin Şeyh Hatib'in gözaltı süresini 4 gün daha uzattığını aktaran Hamayse, "Savcılık gözaltının 8 gün uzatılmasını talep ettiği. Ancak buna itiraz ettik ve mahkeme, polisin Şeyh Hatib ile ilgili soruşturmayı tamamlaması için 4 gün uzatılmasına karar verdi." dedi.

Hamayse, soruşturma sırasında çarpıcı gelişmeler olmadıkça müvekkilinin pazartesi günü serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Şeyh Hatib'in serbest kalacağı yönündeki temennisini ifade eden Hamayse, Şeyh Hatib'in gözaltının konumu nedeniyle gerçekleştirilen siyasi bir kovuşturma olduğunu bildirdi.

Avukat, İsrail polisinin Şeyh Hatib'i, "yasaklı örgüt üyeliği, şiddet olaylarına destek ve kışkırtma yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldığına işaret ederek, bu iddiaları reddetti.

Mahkeme önünde gözaltı politikası protesto edildi

İsrail Kamu Kuruluşu KAN'ın haberine göre de duruşma sırasında mahkeme binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişi gözaltı kararını protesto etti.

Göstericiler, Şeyh Hatib'in posterlerinin yanı sıra düşünce özgürlüğünü talep eden ve gözaltı politikalarını kınayan pankartlar taşıdı.

Hamayse, daha önceki açıklamalarında, Hatib'in 14 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesinde gözaltına alındıktan bir gün sonra mahkemeye çıkarıldığını ve gözaltı süresinin 5 gün uzatılmasına karar verildiğini ifade etmişti.

Ürdün-Filistin sınırında sızmaya çalışan 2 Ürdünlünün de gözaltı süresi uzatıldı

Öte yandan, İsrail mahkemesi, Ürdün-Filistin sınırında sızmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Ürdünlünün de tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı (FKÖ) Filistin Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Hayfa'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesinin, Halife el-Anuz ve Musab ed-Dacce isimli Ürdünlüler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması için uzatma kararı aldığı belirtildi.

Ürdünlülerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı belirtilen açıklamada, kararın avukatları katılmadan sanıkların katılımıyla gizli bir oturumda alındığı bildirildi.