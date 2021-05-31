Üye Girişi
Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı - Son Dakika

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı

31.05.2021 14:05
Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı, System.String[]

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresini yeniden uzattı.

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresini yeniden uzattı.

Şeyh Hatib'in avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilinin mahkeme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Hamayse, Şeyh Hatib'in ifade özgürlüğü ile ilgili üç ayrı suçla itham edildiğini söyledi.

Nasıra'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesinin Şeyh Hatib'in gözaltı süresini 8 gün daha uzattığını aktaran Hamayse, mahkemenin bugün yapılması gereken duruşmayı da 8 Haziran'a ertelediğini belirtti.

Hamayse, duruşmanın daha erkene alınması talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı olan ve Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib, 14 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinden gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Hatib'in gözaltı süresi 5 gün uzatılmıştı.

Şeyh Hatib'in gözaltı süresi son olarak 24 Mayıs Perşembe günü görülen duruşmada 5 gün daha uzatılmıştı.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı.

Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

İsrail cezaevindeki Şeyh Raid Salah da 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadının başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadını Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Kasım 2015'te "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Filistin, Gözaltı, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Başkan ve hoca arasında yeni kriz! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı Başkan ve hoca arasında yeni kriz! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı         
14:04
Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi         
13:15
Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu         
12:56
"Namus meselesi siz karışmayın" deyip sokak ortasında yakaladıkları şahsı böyle darbettiler         
12:15
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti         
11:50
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!         
11:16
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 14:09:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement