Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı - Son Dakika

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresini yeniden uzattı.

Şeyh Hatib'in avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilinin mahkeme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Hamayse, Şeyh Hatib'in ifade özgürlüğü ile ilgili üç ayrı suçla itham edildiğini söyledi.

Nasıra'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesinin Şeyh Hatib'in gözaltı süresini 8 gün daha uzattığını aktaran Hamayse, mahkemenin bugün yapılması gereken duruşmayı da 8 Haziran'a ertelediğini belirtti.

Hamayse, duruşmanın daha erkene alınması talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı olan ve Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib, 14 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinden gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Hatib'in gözaltı süresi 5 gün uzatılmıştı.

Şeyh Hatib'in gözaltı süresi son olarak 24 Mayıs Perşembe günü görülen duruşmada 5 gün daha uzatılmıştı.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı.

Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

İsrail cezaevindeki Şeyh Raid Salah da 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadının başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadını Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Kasım 2015'te "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.