AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, Filistinli lider Salah'a yönelik zulmün kaldırılmasını istedi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, Filistinli lider Salah'a yönelik zulmün kaldırılmasını istedi

06.03.2021 15:47
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, Filistinli lider Salah'a yönelik zulmün kaldırılmasını istedi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, İsrail hapishanesinde tutuklu olan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'a yönelik zulmün kaldırılmasını talep etti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, İsrail hapishanesinde tutuklu olan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'a yönelik zulmün kaldırılmasını talep etti.

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu ile Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon'un çağrısı üzerine telekonferans aracılığıyla düzenlenen konferansa katılan Aktay, İstanbul'dan kendisi ve tüm özgür insanlar adına Salah'a destek mesajı yolladığını söyledi.

Salah'ı insan hakları savunuculuğunu yapan büyük bir sembol olarak ilan etmek ve serbest bırakılması için uluslararası toplumdan baskı yapmasını istemek için toplandıklarını kaydeden Aktay, "Salah'ın hapiste olmasına karşı çıkıyor ve ona yönelik zulmün son bulmasını istiyoruz." dedi.

Aktay, "Salah'ın son olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasında sergilediği duruşla bize değerlerimize sahip çıkmayı öğrettiğini" vurguladı.

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı ve 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib ise Salah'ın kendisini, halkına, davasına ve ümmete adadığını ve pusulasının her zaman Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa olduğunu ifade etti.

Raid Salah'ın kızı Meryem de babasının, gülmeyi ve güldürmeyi seven, yumuşak huylu ve mizahı seven bir kişiliği olduğunu söyledi.

Salah'ın annesi Rukiye Ebu Şare ise onun diğer kardeşlerinden farklı olduğunu, okumayı ve avlanmayı sevdiğini dile getirdi.

Bugün başlayan ve üç gün sürecek olan konferansın sonunda Şeyh Salah'ın "Küresel İnsani Sembol" ilan edileceği bir belge hazırlanması hedefleniyor.

Raid Salah, 28 ay hapis yatacak

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine 16 Ağustos 2020'de 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah'ı yüzlerce seveni uğurlamıştı.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, 16 Temmuz 2020'de savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti.

İsrail'in güneyindeki Birus's Sebi (Beer Şeva) Bölge Mahkemesi, 3 Mart'ta Şeyh Raid Salah'ın hücre cezasını 6 ay daha uzatmıştı.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Ancak Salah'ın avukatı Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı. Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

Şeyh Salah, 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadın başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Şeyh Raid Salah, Filistin, Malezya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, Filistinli lider Salah'a yönelik zulmün kaldırılmasını istedi - Son Dakika


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