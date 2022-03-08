Filistin, 42 vatandaşını Ukrayna'nın Sumi kentinden tahliye etti - Son Dakika
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Filistin, 42 vatandaşını Ukrayna'nın Sumi kentinden tahliye etti

08.03.2022 15:40
Filistin, 42 vatandaşını Ukrayna'nın Sumi kentinden tahliye etti

Filistin yönetimi, Ukrayna'nın Sumi kentindeki 42 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Filistin yönetimi, Ukrayna'nın Sumi kentindeki 42 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentindeki Filistinlileri tahliye etmeye başladığını ve son iki gün içinde öğrencilerin de bulunduğu 42 vatandaşın şehri terk ettiğini kaydetti.

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'yı terk eden Filistinlilerin sayısının yaklaşık 1100 olduğu kaydedildi.

Filistin resmi rakamlarına göre, savaşın başlamasından önce Ukrayna'daki Filistinli sayısının 3 binden fazla olduğu, bunların 700'ünün üniversite öğrencisi olduğu tahmin ediliyor.

Filistin yönetimi, vatandaşlarının tahliyesi için Kızıl Haç ile koordineli olarak çalıştığını açıklamıştı.

Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı. ???????

Rusya ve Ukrayna, bugün, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Ukrayna, Sumi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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