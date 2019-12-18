Filistin: ABD Kongresinin yardım önerisi Washington'la ilişkileri iyileştirmeyecek - Son Dakika
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Filistin: ABD Kongresinin yardım önerisi Washington'la ilişkileri iyileştirmeyecek

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, ABD Kongresinin Filistinlilere yardım için 75 milyon dolarlık bütçe tahsis etmesinin, iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Filistin: ABD Kongresinin yardım önerisi Washington'la ilişkileri iyileştirmeyecek, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, ABD Kongresinin Filistinlilere yardım için 75 milyon dolarlık bütçe tahsis etmesinin, iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığını da yürüten Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin 2020 bütçesi için hazırlanan metinde yer alan ve "uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin Filistin halkının yararına hazırladığı projelerin finanse edilmesi için 75 milyon dolar tahsis edilmesini" öngören teklifi değerlendirdi.

ABD ile Filistin arasındaki meselenin yardımlarla ilgili değil siyasi olduğunu belirten Mecdelani, "ABD Kongresinin yardım önerisi Washington'la ilişkileri iyileştirmeyecek." dedi.

Filistin yönetiminin ABD ile tüm ilişkilerini askıya aldığını, Filistin halkı aleyhindeki tavrından geri adım atmadığı sürece de bu durumun böyle devam edeceğini vurgulayan Mecdelani, ABD'nin bu tavrını, " Kudüsİsrail'in başkenti olarak görme ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma, Yahudi yerleşim birimlerini yasal kabul etme ve iki devletli çözümden vazgeçme" şeklinde özetledi.

Öte yandan İsrail'in Haaretz gazetesi de ABD Kongresinin 2020 bütçesi kapsamında Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yardım için 150 milyon dolar tahsis edilmesini onayladığını iddia etti.

Donald Trump yönetimi Aralık 2017'de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuş, Mayıs 2018'de ABD Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmıştı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Washington yönetimi Eylül 2018'de de Filistinlilerin ABD'deki diplomatik misyonlarını kapatmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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