Üye Girişi
Filistin, ABD'nin Kudüs Konsolosluğunun yeniden açılması talebini yineledi - Son Dakika

Filistin, ABD'nin Kudüs Konsolosluğunun yeniden açılması talebini yineledi

28.12.2021 22:33
Filistin, ABD'nin Kudüs Konsolosluğunun yeniden açılması talebini yineledi

Filistin yönetimi, ABD'ye "İsrail'e karşı net bir duruş sergilemesi ve Kudüs'teki konsolosluğunu hızla yeniden açması" çağrısında bulundu.

Filistin yönetimi, ABD'ye " İsrail'e karşı net bir duruş sergilemesi ve Kudüs'teki konsolosluğunu hızla yeniden açması" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "işgalin sürmesi, Kudüs'ün tümüyle Filistin'den koparılması ve kentin Yahudileştirilmesini hedefleyen resmi İsrail politikasının kınandığı" belirtildi.

Kudüs'te "1844'ten beri, yani İsrail kurulmadan önce de ABD Konsolosluğunun bulunduğu" hatırlatılan açıklamada, "İsrail, Kudüs'e karşı açık savaş yürütüyor ve bu savaşın göstergelerinden biri de İsrail Başbakanı Naftali Bennett dahil birçok İsrailli yetkilinin ABD Konsolosluğunun açılmaması yönündeki tutum ve açıklamalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, eğer ABD yönetimi Kudüs'teki konsolosluğunu gerçekten açmak istiyorsa İsrailli yetkililerin tutumuna bakmaksızın bunu yapabileceği kaydedildi.

ABD Konsolosluğunun yeniden açılmasının Filistin-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından temel teşkil edeceği vurgulanan açıklamada, Washington yönetimine "İsrail'in barışa düşman tutum ve açıklamalarına karşı net bir duruş sergilemesi ve Kudüs'teki konsolosluğunu hızla yeniden açması" çağrısında bulunuldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu da kapatmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası sırasında bir tarih belirtmeden söz konusu konsolosluğu yeniden açacaklarını ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise kasım ayında yaptığı bir açıklamada, "Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek bir ABD Konsolosluğuna yer yok." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, ABD'nin Kudüs Konsolosluğunun yeniden açılması talebini yineledi - Son Dakika


BDDK peş peşe uyarıların ardından dediğini yaptı! 13 bankaya "kredi" cezası BDDK peş peşe uyarıların ardından dediğini yaptı! 13 bankaya "kredi" cezası         
22:08
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
22:39 Mostafa Mohamed'in şutu fileleri havalandırdı
22:09 ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:08 Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı
22:08 Alpaslan Öztürk muhteşem golüyle takdir topladı
21:53 Kebapçıda çalışan husumetlisini işyerinde başından vurdu
21:25 2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı belli oldu
21:24 Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti
21:23 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu
20:42 Son Dakika: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
20:23 Son Dakika! Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 22:43:06. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin, ABD'nin Kudüs Konsolosluğunun yeniden açılması talebini yineledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement