Son Dakika Haberleri: Filistin ABD'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak

Filistin ABD'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak

1 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, ABD'nin Polonya'da düzenlemeyi planladığı Orta Doğu zirvesine katılmayacaklarını duyurdu.

Filistin ABD'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak, System.String[]
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, ABD'nin Polonya'da düzenlemeyi planladığı Orta Doğu zirvesine katılmayacaklarını duyurdu.

Ureykat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'in, ABD tarafından Polonya'da düzenlenecek Orta Doğu zirvesine katılmayacağını belirtti.

Ureykat, "Sadece bugün Polonya tarafıyla temas kuruldu. Tutumumuz net. Bu konferansa katılmayacağız ve kimseye Filistin adına konuşma yetkisi vermediğimizi vurguluyoruz. ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı aldığı tüm kararlarla herhangi bir barış sürecini gözetmekten kendini izole etmiştir." ifadesine yer verdi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili de gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinli yetkililerin konferansa katılmak için davet aldıklarını belirterek, Filistin yönetiminden temsilciler göndermelerini istediklerini kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13- 14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Polonya'da düzenlenecek İran karşıtı zirveyi yeni bir "fitnenin" başlangıcı olarak değerlendirmişti.

Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt da İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Varşova'da düzenlenecek İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti.

"Varşova toplantısı tüm Orta Doğu'yu ele alacak"

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz ise ABD'nin de katılımıyla 13-14 Şubat'ta bakanlar düzeyinde Varşova'da düzenlenecek toplantının sadece İran'a odaklanmayacağını belirterek, "Bölgeden ülkelerin de katılımıyla toplantıda tüm Orta Doğu ele alınacak." demişti.

Orta Doğu barış sürecinin görüşülmesi için Filistin'in de toplantıya davet edildiğini belirten Czaputowicz, Avrupa ve ABD'nin bölgeye yönelik ortak tutum belirlemesi için bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:16 Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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