Filistin Alimler Birliği: "İsrail'le normalleşme şeriata aykırı" - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Alimler Birliği, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasının "şeriata aykırı olduğu" belirtildi.

Filistin Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile anlaşan BAE'ye yönelik tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kardeş olarak gördüğümüz bir Arap ülkesi olan, halkı, hukuku ve İslam'ı savunması gereken BAE'yi üzüntü ve esefle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAE'nin İsrail'le anlaşmasının "Şeriata açık bir şekilde aykırı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu durum Kuran'da ayetlerde belirtildiği üzere Allah'ın yasakladığı kafirleri dost edinmeye yol açar." denildi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.