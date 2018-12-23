Son Dakika Haberleri: Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini Feshetmesi

Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini Feshetmesi

2 saat önce

Filistinli milletvekili Kays Ebu Leyla, Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshetmesini, "anayasaya aykırı ve uzlaşı anlaşmasına darbe" olarak nitelendirdi.

Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini Feshetmesi, System.String[]
Filistinli milletvekili Kays Ebu Leyla, Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshetmesini, "anayasaya aykırı ve uzlaşı anlaşmasına darbe" olarak nitelendirdi.

Ebu Leyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın, anayasaya aykırı olduğunu, uzlaşı anlaşmasına darbe indirmek anlamına geldiğini ifade ederek, yeni meclis yemin edene kadar meclisin görev süresinin devam ettiğine dair anayasada açık bir madde olduğuna işaret etti.

Ebu Leyla, "Bu, geri dönülmesi gereken yanlış bir karar. Anayasa mahkemesi, anayasayı yorumlama hakkına sahip, feshetmeye değil." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshettiğini ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Milletvekili, Filistin, Güncel
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