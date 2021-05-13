Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz! - Son Dakika

Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!

13.05.2021 10:17
Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!, System.String[]

Baba tarafından Filistin asıllı olan ABD'li manken Gigi Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Hadid, "Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Anne tarafından Hollanda, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li manken Gigi Hadid, de saldırılara sessiz kalmadı.

"FİLİSTİNLİLERİN BASTIRILMASINI GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

Sosyal medya hesabından zulme tepki gösteren manken Gigi Hadid, "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT&kadın haklarına destek verip yozlaşmış, gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

ABD'li modelin paylaşımı kısa sürede 2,5 milyona yakın beğeni ve destek yorumları aldı.

Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara sessiz kalmadı
Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!

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Son Dakika Magazin Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz! - Son Dakika Magazin


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