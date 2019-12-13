Filistin asıllı Muhammed Dahlan, Dışişleri Bakanlığının güncellediği terörden arananlar listesinde... - Son Dakika

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Filistin asıllı Muhammed Dahlan, Dışişleri Bakanlığının güncellediği terörden arananlar listesinde...
6 saat önce
Filistin asıllı Muhammed Dahlan, Dışişleri Bakanlığının güncellediği terörden arananlar listesinde 10 milyon TL ödüllü kırmızı listeye girdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
Filistin asıllı Muhammed Dahlan, Dışişleri Bakanlığının güncellediği terörden arananlar listesinde 10 milyon TL ödüllü kırmızı listeye girdi. - ANKARA
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