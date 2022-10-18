Filistin, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun - Son Dakika
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Filistin, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun

18.10.2022 10:50
Filistin, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun

Filistin Yönetimi, Avustralya hükümetinin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Filistin Yönetimi, Avustralya hükümetinin Batı Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avustralya hükümetinin, daha önce Kudüs'ü işgalci ülkenin (İsrail) başkenti olarak tanıma kararından geri dönmesi kararının memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Açıklamada, bu kararın, "Uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda Avustralya'nın pozisyonunda olumlu bir düzeltme olarak görüldüğüne" işaret edildi.

Avustralya'nın bu kararının, "barışı yeniden canlandırmaya yönelik çabalar ile Filistin ve İsrail arasındaki müzakereleri desteklediğini vurguladığı" kaydedilen açıklamada, "Bakanlık ayrıca Avustralya'nın iki devletli çözümü uygulama ve ona bağlı kalma çağrısını takdirle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Avustralya hükümetine, iki devletli çözüm ilkesine bağlılığının somut bir örneği olarak Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapıldı.

Avustralya'nın geri alma kararı

Avustralya hükümeti, bir önceki hükümet zamanında 2018'de alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin her zaman "İsrail'in dostu olmaya" devam edeceğini belirterek Canberra'nın "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" belirtmişti.

Avustralya'nın 2018'de bir önceki Başbakan Scott Morrison döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki kararını eleştiren Wong, bu adımı "tek taraflı ve tehlikeli bir karar, kazanımsız risk" diye nitelemişti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı bugün, Avustralya hükümetinin kararından "hayal kırıklığı duyduğunu" açıklamış, ülkedeki Avustralya Büyükelçisinin gün içinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırılacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Avustralya, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri almasından memnun - Son Dakika

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