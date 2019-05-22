Son Dakika Haberleri: Filistin Bahreyn'deki Çalıştaya Katılmıyor

Filistin Bahreyn'deki Çalıştaya Katılmıyor

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıkladı.

Filistin Bahreyn'deki Çalıştaya Katılmıyor, System.String[]
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıkladı.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in, ABD iş birliğiyle 25-26 Haziran'da Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına kesinlikle katılmayacağını ifade etti.


Ureykat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere FKÖ ve Filistin hükümeti ile diğer kurumların söz konusu çalıştaya katılmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Manama Ekonomi Çalıştayı Filistin halkına hizmet etmiyor. Filistin için tam anlamıyla tüm ekonomik imkanların sağlanması mümkün değildir. Bu imkanlar ancak İsrail işgalinin sonlandırılması ve uluslararası sözleşmeler ile BM kararlarına bağlılıkla sağlanabilir."

Ureykat ayrıca, "Filistin davasına ve menfaatine hizmet etmek isteyenlere" çalıştaya katılmamaları çağrısı yaparak, "Filistin yönetimi olarak bizim adımıza çalıştaydaki müzakerelere katılmak üzere de kimseyi görevlendirmedik." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savunmuştu.


Filistin Başbakanı Iştiyye'den ekonomi çalıştayına tepki


Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.


Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.


Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.


Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.


Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:56 Kaynak: AA
Manama, Ekonomi, Bahreyn, Filistin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 05:57:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin Bahreyn'deki Çalıştaya Katılmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]