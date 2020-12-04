Filistin, Bahreyn'in Yahudi yerleşim birimlerinden ürün ithalatı iddialarını yalanladığını açıkladı - Son Dakika

Filistin, Bahreyn'in Yahudi yerleşim birimlerinden ürün ithalatı iddialarını yalanladığını açıkladı

04.12.2020 23:55
Filistin, Bahreyn'in Yahudi yerleşim birimlerinden ürün ithalatı iddialarını yalanladığını açıkladı, System.String[]

Filistin Dışişleri Bakanlığı Bahreyn'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ürün ithalatı ve bu ürünleri İsrail'de üretilmiş olarak kabul edeceği konusundaki iddiaları yalanladığını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Bahreyn'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ürün ithalatı ve bu ürünleri İsrail'de üretilmiş olarak kabul edeceği konusundaki iddiaları yalanladığını duyurdu.

Filistin Dışişlerinden yapılan açıklamada, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, görüşmede, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani'nin İsrail medyasında yer alan, ülkesinin işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen malların girişini engellemeyeceği ve onları İsrail malı olarak kabul edeceği yönündeki açıklamaları gündeme geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin "Bakana (Zayid ez-Zeyyani'ye) bu iddianın ülkesinin Filistin davasının özgürlüğü ve bağımsızlığını destekleyen, yerleşim yerleri, ilhak ve işgalle ilgili adımları reddeden tutumu ile çeliştiğini" söylediği ifade edildi.

Zeyyani ayrıca, ülkesinin Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediğini vurguladı.

Öte yandan Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığından resmi bir kaynak, Zeyyani'ye atfedilen işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nden ürün ithalatı ile ilgili iddiayı yalanladı.

Kaynak, Bakan'ın açıklamasının yanlış yorumlandığını ve Bakanlığın, Bahreyn hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki İsrail yerleşimlerine ilişkin kararlarına bağlılık konusundaki tutumuna sadık olduğunu vurguladı.

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, dün Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünler için ayrı etiket kullanılmayacağını kaydetmiş ve "Onları (Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri) İsrail ürünleri olarak tanıyacağız. Açıkçası, hangi kısımda, hangi şehirde veya hangi bölgede üretildiği veya tedarik edildiği konusunda bir ayrım görmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Filistin, Bahreyn, İsrail, Yahudi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, Bahreyn'in Yahudi yerleşim birimlerinden ürün ithalatı iddialarını yalanladığını açıkladı - Son Dakika


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