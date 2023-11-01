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Filistin Bakanı, Gazze'deki İletişim İstasyonlarının Etkinleştirilmesini İstedi - Son Dakika

Filistin Bakanı, Gazze'deki İletişim İstasyonlarının Etkinleştirilmesini İstedi

Son Güncelleme: 01.11.2023 13:24

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulundu. Bakanlık, Gazze Şeridi'nde 5 gün içinde ikinci kez internet ve iletişim hatlarının kesilmesinden birkaç saat sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazılı açıklama yaptı. Sedr, Mısır yetkililerine seslenerek iletişimin daha fazla kaybedilmesine tahammül edilemeyecek bir durumda olduğunu ve Gazze sınırı yakınlarındaki iletişim istasyonlarının işletilmesi ve Mısır şebekelerindeki dolaşım hizmetinin etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, Gazze Şeridi'nde 5 gün içinde ikinci kez internet ve iletişim hatlarının kesilmesinden birkaç saat sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki Filistin halkıyla teması yeniden sağlamak için mümkün olan tüm çözümleri tükettiklerini, mevcut tüm seçenekleri gözden geçirdiklerini belirten Bakan Sedr, "Bundan sonra bizim için çözüm olarak sadece Gazze sınırı yakınlarındaki iletişim istasyonlarını işleterek ve Mısır şebekelerindeki dolaşım hizmetini etkinleştirerek hızlı bir alternatif sunulması seçeneği kaldı." ifadesini kullandı.

Mısırlı yetkililere seslenen Sedr, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Mısır'daki kardeşlerimize, iletişimin daha uzun süre kaybedilmesine tahammül edilemeyecek bu kritik insani durum karşısında elde kalan bu seçeneğin uygulamaya konulmasını hızlandırma çağrısında bulunuyoruz."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hatlarının tamamen kesildiğini duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri 27 Ekim'de de tamamen kesilmişti.

Paltel şirketi, iki gün sonra Gazze'de iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden verildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Mısır, Gazze, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Bakanı, Gazze'deki İletişim İstasyonlarının Etkinleştirilmesini İstedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Bakanı, Gazze'deki İletişim İstasyonlarının Etkinleştirilmesini İstedi - Son Dakika
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