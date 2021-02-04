Filistin Başbakanı, Avrupalı diplomatlarla İsrail'in hedefindeki bedevi köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Filistin Başbakanı, Avrupalı diplomatlarla İsrail'in hedefindeki bedevi köyünü ziyaret etti

04.02.2021 17:39
Filistin Başbakanı, Avrupalı diplomatlarla İsrail'in hedefindeki bedevi köyünü ziyaret etti, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin Filistin nezdindeki temsilcileriyle İsrail güçlerince yıkılan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan bedevi köyü Hımsa el-Bakia'da incelemelerde bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin Filistin nezdindeki temsilcileriyle İsrail güçlerince yıkılan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan bedevi köyü Hımsa el-Bakia'da incelemelerde bulundu.

Iştiyye, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ürdün Vadisi'nde (Hımsa el-Bakia'nın da bulunduğu bölge) yaşananlar uluslararası hukuka karşı işlenen bir suçtur ve İsrail ile Filistin arasında imzalanmış anlaşmaların ihlalidir." dedi.

İsrail'in iki devletli çözüm imkanlarını yok etmeye çalıştığına dikkati çeken Iştiyye, kendilerinin ise Filistin ulusal haklarını korumaya devam edeceklerini ve bu topraklarda insanlık için mücadele edeceklerini vurguladı.

Iştiyye, "İsrail yaptıklarıyla BM'nin tüm tezlerine ve insan haklarından söz eden herkese açık bir meydan okuyor. Biz uluslararası korumaya muhtacız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bölgenin gerçek sakinlerini kovup yerlerine "sömürgeci Yahudi yerleşimcileri" iskan etmeyi planladığını vurgulayan Iştiyye, bunun sömürgeciliğin en iğrenç yöntemlerinden biri olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Iştiyye'ye eşlik eden Avrupa Birliğinin Filistin nezdindeki Kudüs Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff da yaptığı açıklamada, İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu.

Burgsdorff, "Geçen kasım ayında Hımsa el-Bakia'yı ziyaret etmiştik. Eskiden evler vardı, ama bugün ortadan kayboldular. İsrail tarafıyla daha önce görüşmelerimiz oldu ancak hiçbir etkisi yok. Biz yine de bölgede yaşayanlara destek ve yapabileceklerimiz için buradayız." diye konuştu.

Hımsa el-Bakia

İsrail askerleri, 1 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıkmıştı.

İsrail'in yıkım faaliyeti sonucu bölge sakinlerinden 136 kişi evsiz kalmış, yaklaşık 6 bin koyun zarar görmüştü.

"Askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapan İsrail güçleri, kasım ayında da Hımsa el-Bakia bölgesindeki 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini evsiz bırakmıştı.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı, Avrupalı diplomatlarla İsrail'in hedefindeki bedevi köyünü ziyaret etti - Son Dakika


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