Son Dakika Haberleri: Filistin Başbakanı, Devlet Yönetimini Abbas'a Bıraktı

Filistin Başbakanı, Devlet Yönetimini Abbas'a Bıraktı

28 dakika önce

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, devlet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı.

Filistin Başbakanı, Devlet Yönetimini Abbas'a Bıraktı, System.String[]
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, devlet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesinin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde dün tavsiye kararı almasının ardından Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, devlet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı. Açıklama, Filistin Hükümet Sözcüsü Yussef al-Mahmud tarafından yapıldı. Mahmud, "Hamdallah hükümeti Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a devretti" dedi. Sözcü, Batı Şeria merkezli hükümetin yeni hükümet kurulması yönünde dün alınan tavsiye kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Rami Hamdallah, 2 Haziran 2013'te Abbas tarafından eski başbakan Selam Feyyad'ın yerine atanmış, 6 Haziran 2013'te de resmen göreve başlamıştı. - RAMALLAH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Politika
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