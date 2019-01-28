Filistin Başbakanı, Devlet Yönetimini Abbas'a Bıraktı
28 dakika önce
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, devlet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı.
Filistin
Başbakanı Rami Hamdallah
, devlet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas
'a bıraktı.
Fetih Hareketi Merkez
Komitesinin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde dün tavsiye kararı almasının ardından Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, devlet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı. Açıklama, Filistin Hükümet
Sözcüsü Yussef al-Mahmud tarafından yapıldı. Mahmud, "Hamdallah hükümeti Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a devretti" dedi. Sözcü, Batı Şeria
merkezli hükümetin yeni hükümet kurulması yönünde dün alınan tavsiye kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.
Rami Hamdallah, 2 Haziran 2013'te Abbas tarafından eski başbakan Selam Feyyad
'ın yerine atanmış, 6 Haziran
2013'te de resmen göreve başlamıştı. - RAMALLAH
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
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