Filistin Başbakanı, G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle Batı Şeria'daki gerilimi görüştü - Son Dakika
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Filistin Başbakanı, G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle Batı Şeria'daki gerilimi görüştü

15.10.2022 00:00
Filistin Başbakanı, G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle Batı Şeria'daki gerilimi görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle İsrail'in Batı Şeria'daki olayları tırmandırma çabasını görüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle İsrail'in Batı Şeria'daki olayları tırmandırma çabasını görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Başbakan Iştiyye, ABD hariç diğer G7 ülkelerinin temsilcileri ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerini Ramallah'taki Başbakanlık binasında kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in Kudüs dahil Batı Şeria'daki olayları tırmandırma çabası ve artan Yahudi yerleşimci şiddeti ele alındı.

Görüşme sırasında konuşan Iştiyye, uluslararası meşruiyetin bölünemeyeceğini, İsrail'in Filistin halkına karşı işlemeye devam ettiği suçlarından dolayı hesaba çekilmesi ve uluslararası hukuk ile kararları ihlallerine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Iştiyye, "İsrail, halkımıza savaş açıyor ve bu savaş yılbaşından bu yana 170'den fazla şehidin hayatına, 5200'den fazla kişi gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına mal oldu. Yani işgal ordusu binlerce evi bastı ve çocukları korkuttu." diye konuştu.

Filistin topraklarındaki her Yahudi yerleşim biriminin bir ilhak projesi olduğunu vurgulayan Iştiyye, "İşgal ordusu tarafından korunan yerleşimcilerin terörü İsrail'in olayları tırmandırmasından ayrı değil, onunla uyum içindedir ve insanlara, ağaçlara ve mülklere uzanmaktadır." dedi.

BM sözleşmesine ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygı gösterilmesi ve çifte standardı reddetme çağrısında bulunan Iştiyye, iki devletli çözümü korumak için Filistin Devletinin uluslararası olarak tanınmasının gerekliliğini vurguladı.

Kudüs ve Batı Şeria'daki gerilim

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşamı Şufat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin öldüğünü duyurmuştu.

Saldırganı arama çalışmalarını sürdüren İsrail güçleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirdi.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenliyor.

İsrail askerleri, 12 Ekim'de de Nablus kentini kuşatma altına almıştı.

İsrail askerlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e düzenlediği baskında ise 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı, G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle Batı Şeria'daki gerilimi görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin Başbakanı, G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle Batı Şeria'daki gerilimi görüştü - Son Dakika
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