Akdeniz 'de Gazze kıyılarından 36 kilometre uzaklıkta bulunan Gazze Marine, Doğu Akdeniz havzasında keşfedilen ilk enerji sahalarından biri. 90'lı yıllarda keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas şirketi tarafından geliştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Filistin Başbakanı: 'İşgalci güçlerin yağmaladığı doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz' - Son Dakika

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