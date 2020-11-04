Filistin Başbakanı, İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımlarını kınadı - Son Dakika

Filistin Başbakanı, İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımlarını kınadı

04.11.2020 02:53
Filistin Başbakanı, İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımlarını kınadı, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti kırsalında Filistinli bedevilere ait 11 evi yıkmasına tepki gösterdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti kırsalında Filistinli bedevilere ait 11 evi yıkmasına tepki gösterdi.

Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, Tubas kentinin doğu kırsalında yer alan Hammisa Bedevi Topluluğu bölgesine baskın düzenlenerek 11 evin yıkılmasını ve 35'i çocuk 85 kişinin evsiz kalmasını kınadı.

Iştiyye açıklamasında, uluslararası camiayı, Filistin halkını, söz konusu ihlallere karşı korumak ve Hammisa bölgesi ile buna benzer bedevi topluluklarının yaşadığı alanlardaki yıkımları engellemek için harekete geçmeye çağırdı.

Söz konusu yıkımın, bugüne kadar Ağvar bölgesinde gerçekleşen en büyük yıkım olduğunu kaydeden Iştiyye, bunun, uluslararası hukuka dönük yeni bir ihlal ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması ihtimalinin yok edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Iştiyye, söz konusu yıkımın, bütün dünyanın ABD'deki başkanlık seçimlerine kilitlendiği bir zamanda gerçekleştiğine ve bunun, yıkım suçunu örtbas etme amacı taşıdığına işaret etti.

İsrail güçleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti kırsalında Filistinli bedevilere ait 11 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı, İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımlarını kınadı - Son Dakika


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