Filistin Başbakanı, İsrail'in tapu tescil projesinin, Filistin mülklerinin müsaderesini amaçladığını söyledi - Son Dakika

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Kudüs'teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için geliştirdiği projenin, kentteki Filistinlilerin mülklerine el koymayı amaçladığını belirtti ve uluslararası topluma buna karşı çıkma çağrısı yaptı.

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail yönetiminin, Kudüs'te yaşayanlardan mülklerini tapuya tescil etmelerini istemesiyle ilgili konuştu.

"Bu proje, yurt dışında bulunan Filistinlilerin mülklerini gaip kişiler adına kayıtlı mülklere dönüştürecek ve müsadereye maruz bırakacak. Bu yapılarda oturanlar ya da hak sahipleri de zorla çıkarılacak." diyen Iştiyye, Kudüs halkını, mülklerini tescil ettirmemeye çağırdı.

Iştiyye, Kudüs'teki mülklerin tapuya tescil edilmesini öngören projeyle bazı arazilerin devlet arazisine dönüştürüleceğine ve buraların şirketler ile Yahudi yerleşim projelerine tahsis edileceğine dikkati çekti.

Filistin Başbakanı, "Kudüs'teki gayrimenkullerin yüzde 70'ten fazlası, akrabalar arasında ortak mülkiyete dayalı. Bunlardan bir kısmı Filistin'de, bir kısmı ise yurt dışında yaşıyor. Kudüs halkı, işgalciye, yurt dışındaki yakınlarının mülklerini gaip kişilere ait mülkler olarak tescil etme fırsatı vermemeli." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, uluslararası topluma da mülkleri gerçek sahiplerinin elinden almayı amaçlayan bu projeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

"Kudüs'teki Filistinlilerin Hakları için Sivil Koalisyon"a göre, İsrail "tapu tescil projesini", 2020 yılı öncesinde hayata geçirdi.

İsrail'in 1950 yılında çıkardığı "Gaiplerin mülkleri yasası"nda, Kasım 1947'ye kadar İsrail devleti sınırlarını terk eden veya göç edenler "gaip" olarak tanımlanıyor. Söz konusu kişilerin araziler dahil tüm mülkleri, evleri, banka hesapları "gaip mülkü" sayılarak, mülkiyet hakkı devlete devrediliyor.