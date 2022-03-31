Filistin Başbakanı, İsrailli Mevkidaşının Halka Yaptığı Silahlanma Çağrısını Kınadı - Son Dakika

RAMALLAH, 31 Mart (Xinhua) — Iştiyye, Bennett'in İsrail vatandaşlarına silah taşımaları yönünde yaptığı resmi çağrının "çok tehlikeli olduğunu ve Filistinlilerin öldürülmesini hedeflediğini" söyledi. Filistin Başbakanı, uluslararası toplumu da "Filistin halkına koruma sağlamaya ve İsrail askerleri ile yerleşimcilerin insan öldürme ve cinayet eylemlerini sonlandırması için İsrail'e baskı yapmaya" çağırdı. Bennett, Çarşamba günü televizyonda yaptığı açıklamada ruhsatı olan İsrail vatandaşlarının herhangi bir olası saldırıyı önlemek için hemen silah taşımaya başlaması gerektiğini söylemişti. Bennett'ın çağrısı, son haftalarda yaşanan ve en az 11 İsraillinin hayatını kaybettiği bir dizi bıçaklama ve silahlı saldırının ardından geldi.