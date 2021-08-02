Filistin Başbakanı Iştiyye'den dünyaya İsrail'in Kudüslülere yönelik "zulmünü" durdurma çağrısı - Son Dakika

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Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısı
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin konuşması Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD ile uluslararası toplumu, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'e yönelik "zulüm politikalarını" durdurmaya davet etti.
Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik "zulüm politikaları" yürüttüğüne dikkati çekerek, ABD ve uluslararası toplumun bu "zulmü" durdurması gerektiğini vurguladı.
Özellikle Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşanan tehcir uygulamalarını hatırlatan Iştiyye, şöyle devam etti:
"Uluslararası toplum ve özellikle ABD, Yahudi yerleşimciler lehine Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde (Kudüs'ün doğusu) halkımızın maruz kaldığı zulüm, ırkçılık ve etnik temizlik politikasını sona erdirmek zorundadır."
Kaynak: AA
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