Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Ali Smoudi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Filistinli gazeteci Smoudi, Aljazeera muhabiri Akile'nin yakınında olayları takip ederken İsrail güçleri tarafından vurularak yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Smoudi, AA'ya konuştu - Son Dakika