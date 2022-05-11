Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Smoudi, AA'ya konuştu - Son Dakika
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Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Smoudi, AA'ya konuştu

11.05.2022 13:40

Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Ali Smoudi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Ali Smoudi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Filistinli gazeteci Smoudi, Aljazeera muhabiri Akile'nin yakınında olayları takip ederken İsrail güçleri tarafından vurularak yaralanmıştı.

Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Smoudi, AA'ya konuştu
Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Smoudi, AA'ya konuştu
Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Smoudi, AA'ya konuştu
Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Smoudi, AA'ya konuştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesinin görgü tanığı Filistinli gazeteci Smoudi, AA'ya konuştu - Son Dakika


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