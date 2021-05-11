Filistin Başbakanı Iştiyye İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması için BM'nin müdahale etmesini istedi - Son Dakika

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in Gazze'ye saldırısının derhal durdurması için müdahale çağrısında bulundu.

Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurması için BM Güvenlik Konseyinin müdahalede bulunmasının zorunluğu olduğunu belirtti.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarından da İsrail saldırılarını kınamalarını isteyen Iştiyye, gelecek saatlerde gerginliğin tehlikeli bir tırmanışa geçebileceği uyarısında bulundu.

Iştiyye, hükümetindeki bakanlara Gazze'nin sağlık ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının derhal karşılanması için talimat verdiğini de kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.