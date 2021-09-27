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Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti - Son Dakika

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti

27.09.2021 23:28
Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni ziyaret etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni ziyaret etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni ziyaret etti. Başbakan Iştiyye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, işgalci İsrail tarafından kontrol edilen Harem-i İbrahim Camii'nin çözümünün dini değil siyasi olduğunu belirterek, "İbrahim Camii, Filistin siyaset sahnesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve 1967'de topraklarımızın bir parçası olarak işgal altına alındı. Bu nedenle çözüm dini değil, öncelikle siyasidir" dedi.

Iştiyye, "Filistin topraklarımızda işgal sona erdiğinde İbrahim Camii'nde de sona erecek. İbrahim Camii, ibadet edenlere, varlığımıza, tarihimize, mirasımıza ve hak dinimize karşı sistematik bir savaşın da bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Camii'ndeki Filistin varlığını güçlendirmek için çalışma sözü veren Iştiyye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nü (UNESCO) esas olarak dini ilgilendiren bu tarihi anıtın korunması için üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Temmuz 2017'de İbrahim Camii'ni Filistin mirası alanı ilan etti. İsrail'in işgalindeki İbrahim Camii çevresinde oturan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimciyi ise bin 500 civarında İsrail askeri koruyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti
Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti
Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti
Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti

İbrahim Camii, Filistin, İsrail, İşgal, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail işgali altındaki camiyi ziyaret etti - Son Dakika
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