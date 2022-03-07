Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail, Ukrayna savaşından istifadeyle sahadaki infazlarını tırmandırıyor - Son Dakika

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, dünyanın Ukrayna'daki savaşla meşgul olmasından dolayı Filistinlilere yönelik sahadaki infaz operasyonlarını artırdığını söyledi.
Filistin hükümeti resmi internet sitesinden açıklama yapan İştiyye, işgal altındaki Kudüs'te Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
İştiyye, İsrail'in Ukrayna'daki savaştan istifadeyle işgal ettiği topraklarda sahada açıkça infaz operasyonları yapması konusunda uyarıda bulundu.
Filistin Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Yamin Ceffal (16) isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Yamin Ceffal (16) isimli Filistinli çocuk yaşamını yitirmişti.
Yine pazar sabahı, Kudüs'te İsrail polisinin açtığı ateş soncu 19 yaşındaki Kerim el-Kavasimi adlı genç de hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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