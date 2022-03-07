Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail, Ukrayna savaşından istifadeyle sahadaki infazlarını tırmandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail, Ukrayna savaşından istifadeyle sahadaki infazlarını tırmandırıyor

07.03.2022 03:30
Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail, Ukrayna savaşından istifadeyle sahadaki infazlarını tırmandırıyor

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, dünyanın Ukrayna'daki savaşla meşgul olmasından dolayı Filistinlilere yönelik sahadaki infaz operasyonlarını artırdığını söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, dünyanın Ukrayna'daki savaşla meşgul olmasından dolayı Filistinlilere yönelik sahadaki infaz operasyonlarını artırdığını söyledi.

Filistin hükümeti resmi internet sitesinden açıklama yapan İştiyye, işgal altındaki Kudüs'te Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İştiyye, İsrail'in Ukrayna'daki savaştan istifadeyle işgal ettiği topraklarda sahada açıkça infaz operasyonları yapması konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Yamin Ceffal (16) isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Yamin Ceffal (16) isimli Filistinli çocuk yaşamını yitirmişti.

Yine pazar sabahı, Kudüs'te İsrail polisinin açtığı ateş soncu 19 yaşındaki Kerim el-Kavasimi adlı genç de hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... İsrailli Bakan, Yahudi olmayan Ukraynalıların İsrail'e gelişinin 'devam edemeyeceğini' söyledi Son dakika haberi... İsrailli Bakan, Yahudi olmayan Ukraynalıların İsrail'e gelişinin 'devam edemeyeceğini' söyledi İsrail, yüzlerce Ukraynalı Yahudi'yi 3 uçakla Tel Aviv'e getirdi İsrail, yüzlerce Ukraynalı Yahudi'yi 3 uçakla Tel Aviv'e getirdi

Filistin, Ukrayna, İsrail, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail, Ukrayna savaşından istifadeyle sahadaki infazlarını tırmandırıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Net cevap verdi! Eski hakem Deniz Çoban, İrfan Can'a gösterilen kırmızı kartı değerlendirdi
00:27 Mahsun Kırmızıgül'den "Bergen" eleştirisi: Oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum
00:22 Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde
23:55 Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu
23:24 TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 03:37:45. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail, Ukrayna savaşından istifadeyle sahadaki infazlarını tırmandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement