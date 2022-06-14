Filistin Başbakanı Iştiyye, İtalyan mevkidaşı Draghi ile iki devletli çözümü görüştü - Son Dakika
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Filistin Başbakanı Iştiyye, İtalyan mevkidaşı Draghi ile iki devletli çözümü görüştü

14.06.2022 17:56
Filistin Başbakanı Iştiyye, İtalyan mevkidaşı Draghi ile iki devletli çözümü görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in tansiyonu yükseltme yönündeki politikaları ve iki devletli çözümü ele aldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in tansiyonu yükseltme yönündeki politikaları ve iki devletli çözümü ele aldı.

Iştiyye, Filistin'i ziyaret eden İtalya Başbakanı Draghi ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Iştiyye, İtalyan mevkidaşı Draghi ile ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki gelişmelerin ele alındığına işaret etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınlarının yanı sıra Filistinlilere karşı sistematik öldürme ve yerleşim politikalarıyla tansiyonu yükseltme yönündeki uygulamaları hakkında Draghi'ye bilgi verdiğini aktaran Iştiyye, İtalya'yı iki devletli çözümü koruma ve İsrail'in uygulamalarıyla çöken bu çözümü kurtarmaya davet ettiğini ifade etti.

İtalya ve Filistin arasında 17 milyon avro değerinde 5 anlaşmanın imzalandığını aktaran Iştiyye, söz konusu anlaşmaların turizm, tarım, kültür ve diğer bazı alanları kapsadığını kaydetti.

İtalya Başbakanı Draghi de Filistinli mevkidaşı Iştiyye ile bölgesel gerginliği düşürme ve her türlü şiddet olaylarını durdurma konularını ele aldıklarını söyledi.

Draghi, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle Filistin'e desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı Iştiyye, İtalyan mevkidaşı Draghi ile iki devletli çözümü görüştü - Son Dakika

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