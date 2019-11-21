Son Dakika Haberleri: Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye

6 saat önce

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başkanlığında, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki başbakanlık binasında olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başkanlığında, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki başbakanlık binasında olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye

Batı Şeria, Ramallah, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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