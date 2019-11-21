Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye
6 saat önce
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başkanlığında, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki başbakanlık binasında olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:10 Kaynak: AA
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başkanlığında, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki başbakanlık binasında olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
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