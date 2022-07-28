Filistin Başbakanı Iştiyye, Almanya'dan Filistin'i tanımasını istedi - Son Dakika
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Filistin Başbakanı Iştiyye, Almanya'dan Filistin'i tanımasını istedi

28.07.2022 17:24
Filistin Başbakanı Iştiyye, Almanya'dan Filistin'i tanımasını istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Tobias Lindner'den ülkesinin Filistin devletini tanımasını istedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Tobias Lindner'den ülkesinin Filistin devletini tanımasını istedi.

Iştiyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Filistin Başbakanı, Ramallah'ta Lindner ile bir araya geldi.

Alman Bakan'dan İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme inanmasını ve Filistin devletini tanımasını isteyen Iştiyye, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmesinin iki devletli çözümü baltaladığını belirtti.

Iştiyye, İsrail'in zarar verdiği iki devletli çözüm seçeneğini korumanın önemine dikkati çekti.

Batı Şeria'da "C" olarak sınıflandırılan bölgelerde, uluslararası destekle inşa edilen evlerin yıkılmasına atıfta bulunan Iştiyye, İsrail'i uluslararası toplum tarafından Filistin'e sağlanan her türlü desteği yok etmekle suçladı.

Filistin Başbakanı ayrıca imzaladığı anlaşmalara uyması için İsrail'e uluslararası toplumun ciddi baskı yapmasını istedi.

Alman Bakan'dan "iki devletli çözüme bağlılık" vurgusu

Alman Bakan Linder ise ülkesinin iki devletli çözüme olan bağlılığını ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına olan desteğini yineledi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İki devletli çözüm

İspanya'nın başkenti Madrid'de 1991 yılında düzenlenen Orta Doğu Konferansı'yla başlayan "Orta Doğu Barış Süreci", Arap ülkelerinin "barışa karşı toprak" sloganıyla dillendirdiği iki devletli çözüm üzerine kuruldu.

Söz konusu çözüm, İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Filistin topraklarının yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni de içine alacak bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasını kapsıyor.

Filistin-İsrail barış müzakereleri, İsrail'in eski tutukluları serbest bırakmayı ve yasa dışı yerleşimleri durdurmayı reddetmesi dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Nisan 2014'te askıya alındı.

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Kaynak: AA

Filistin, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

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