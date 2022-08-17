Filistin Başbakanı: "Hiç kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez" - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Başbakanı: "Hiç kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez"

17.08.2022 21:10
Filistin Başbakanı: "Hiç kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinlilerin holokostu inkar etmediğini ancak hiç kimsenin de Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemeyeceğini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinlilerin holokostu inkar etmediğini ancak hiç kimsenin de Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemeyeceğini söyledi.

Iştiyye, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı'nın Ramallah'ta gerçekleştirdiği hafızlık töreninde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, " İsrail'in Filistin köylerinde 50 katliam, 50 Holokost işlediği" yönündeki açıklamaları ile Almanya ve İsrail'den gelen tepkilere ilişkin konuştu.

"Yahudilere yönelik katliamları, holokostu inkar etmiyoruz. Ancak hiç kimse de Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez." diyen Iştiyye, Abbas'ın da holokostu inkar etmediğini ancak dünyaya "Filistinlilere karşı işlenen katliamlara gözlerinizi kapamayın" şeklinde mesaj vermek istediğini belirtti.

Abbas ne demişti?

Abbas, dün Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaretinde Alman Başbakan Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Filistin'de 50 Holokost işlediğine" yönelik ifadeler kullanmıştı.

Filistinli lider, "1972'de Münih Olimpiyatları sırasındaki saldırı nedeniyle Filistinliler adına İsrail ve Almanya'dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının" sorulması üzerine, İsrail'in 1947'den bugüne kadar Filistinlileri öldürdüğünü hatırlatmıştı.

Abbas, "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." demişti.

Abbas'ın bu ifadelerine İsrail hükümetinden tepkiler gelmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bugün Abbas'ın, "İsrail'in Filistin köylerinde 50 katliam, 50 Holokost işlediğine" ilişkin sözlerini kınamıştı.

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Scholz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözlerini kınadı Almanya Başbakanı Scholz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözlerini kınadı Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın 'İsrail 50 Holokost işledi' sözlerine ilişkin açıklama Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın 'İsrail 50 Holokost işledi' sözlerine ilişkin açıklama
Kaynak: AA

Filistin, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı: 'Hiç kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 03:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Başbakanı: "Hiç kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement