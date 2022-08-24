Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Kudüs Havaalanı'nı açma çağrısı - Son Dakika
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Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Kudüs Havaalanı'nı açma çağrısı

24.08.2022 14:58

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinlilerin yurt dışına çıkışının kolaylaştırılması için İsrail'e Kudüs Havaalanı'nı açma çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinlilerin yurt dışına çıkışının kolaylaştırılması için İsrail'e Kudüs Havaalanı'nı açma çağrısı yaptı.

Ürdün devlet televizyonunun aktardığına göre Iştiyye, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavine ile temaslarda bulunmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Filistin Başbakanı, İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin İsrail'in güneyindeki Timna (Ramon) Havalimanı'ndan seyahatlerine izin verme planına karşı olduklarını belirtti.

İsrailli yetkililerin, Timna Havalimanı'nı açma amacının "Filistinlilere verilen hizmeti kolaylaştırmak" olduğu yönündeki iddiasını reddeden Iştiyye, "İşgalci İsrail eğer gerçekten Filistinlilerin hayatını kolaylaştırmak istiyorsa Kudüs Uluslararası Havaalanı'nı açsın." diye konuştu.

Iştiyye, "Ne Ramon Havaalanı ne de başka bir havaalanı Ürdün üzerinden gidişin yerini tutar." dedi.

Halihazırda Batı Şeria'daki Filistinliler, hava yolculuğu için Ürdün'ü veya özel izinle Tel Aviv'deki havalimanını kullanıyor.

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, daha önce Batı Şeria'daki Filistinlilerin 22 Ağustos 2022'den itibaren Timna Havalimanı'ndan seyahatlerine izin verileceğini duyurmuştu.

Ancak Sivil Havacılık Otoritesi, 22 Ağustos'ta, Filistinlilere özel seferleri erteleme kararı alındığını açıklamış, seferleri ertelemenin sebeplerine dair ise bilgi vermemişti.

Filistin yönetimi ise İsrail içinden başlatılacak seferleri, Ramallah'a danışılmaması ve pratik olmadığı gerekçesiyle reddediyor.

Ramallah yönetimi, Filistinlilerin Batı Şeria'da kendi havaalanlarına sahip olmalarına izin verilmesini savunarak, İsrail'in seferleri başlatması halinde Timna Havalimanı'ndan yolculuk edecek Filistinlileri yaptırıma tabi tutacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
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Filistin yönetimi: Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı'nı kullanmasını kabul etmiyoruz Filistin yönetimi: Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı'nı kullanmasını kabul etmiyoruz İsrail, bir yıl önce öldürdüğü Filistinli kadının cenazesini ailesine teslim etti İsrail, bir yıl önce öldürdüğü Filistinli kadının cenazesini ailesine teslim etti
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Kudüs Havaalanı'nı açma çağrısı - Son Dakika

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