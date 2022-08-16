Filistin'den Gazze'de 5 çocuğun öldüğü İsrail saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı - Son Dakika
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Filistin'den Gazze'de 5 çocuğun öldüğü İsrail saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı

16.08.2022 21:58
Filistin'den Gazze'de 5 çocuğun öldüğü İsrail saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ordusunun 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısı hakkında "uluslararası soruşturma" istedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ordusunun 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısı hakkında "uluslararası soruşturma" istedi.

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze'nin Cebaliye bölgesinde bir mezarlık yakınına düzenlediği ve 3 ila 16 yaşlarındaki 5 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Başbakanı, İsrail ordusunun hava saldırısını üstlendiğine ilişkin bugün İsrail basınında çıkan haberlere işaret ederek, "İşgalcilerin (İsrail) Cebaliye mezarlığı katliamını tanıması, uluslararası mahkemeleri ve insan hakları kuruluşlarını çifte standarttan uzak bir şekilde bu katliamı ele almak için güvenilirlik ve samimiyet testine tabi tutuyor." dedi.

Iştiyye, "İşgal (İsrail) ordusunun yakın zamanda Gazze'de halkımıza yönelik saldırısı sırasında işlediği katliamlar İsrail'in uluslararası mahkemelerdeki sabıkasına bir yenisini eklendi." ifadelerini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil uluslararası alanda olayın takipçisi olacağını vurgulayan Iştiyye, "faillerin cezasız bırakılmaması konusunda uluslararası mahkemelerin sorumluluğunu yerine getirmemesinin yeni katliamların işlenmesine yol açacağı" uyarısında bulundu.

Cebaliye katliamı

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nde 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan 7 Ağustos'taki hava saldırısını üstlendiği bildirilmişti.

Haaretz gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, 7 Ağustos'ta Gazze'nin Cebaliye bölgesinde bir mezarlık yakınına düzenlenen ve 3 ila 16 yaşlarındaki 5 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yürüttüğü ön incelemeyi tamamladı.

Ön inceleme sonucunda İsrail ordusunun, söz konusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği belirtilmişti.

İsrail'in son Gazze saldırıları sırasında, 6 Ağustos'ta Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlamada da 4 çocuk hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin'den Gazze'de 5 çocuğun öldüğü İsrail saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı - Son Dakika
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