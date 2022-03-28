Filistin Başbakanı'ndan "Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme toplantılarına" tepki Açıklaması - Son Dakika
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Filistin Başbakanı'ndan "Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme toplantılarına" tepki Açıklaması

28.03.2022 13:25
Filistin Başbakanı'ndan "Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme toplantılarına" tepki Açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arap ülkeleri ile İsrail arasında yapılan "normalleşme toplantılarına" tepki gösterdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arap ülkeleri ile İsrail arasında yapılan "normalleşme toplantılarına" tepki gösterdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, "Arap ülkelerinin, İsrail işgali son bulmadan Tel Aviv'le yaptığı normalleşme toplantıları, İsrail'e karşılıksız verilen bir ödülden başka bir şey değildir." dedi.

Iştiyye, İsrail'in, Filistin toprakları ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarına, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermeye devam etmesine ilişkin de uyarıda bulundu.

Filistin Başbakanı, "Buna artık tahammül edilemez. Kudüs'te yaşayan halkımız her zaman tetikte olacak. Ancak ramazana az bir vakit kala yapılan bu tarz girişimler tansiyonu yükseltecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail, ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanları, İsrail'in ev sahipliğinde dün akşam başlayan Necef Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler yürütmüştü.

Zirve kapsamındaki görüşmelerde İran ile nükleer anlaşma başta olmak üzere Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin meselesi ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme dahil birçok bölgesel konunun ele alınacağı belirtilmişti.

BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

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Tel Aviv, Filistin, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı'ndan 'Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme toplantılarına' tepki Açıklaması - Son Dakika


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