Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e açlık grevindeki Filistinli tutukluyu serbest bırakma çağrısı - Son Dakika

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'e idari tutukluluk uygulamasıyla mahkum edilen ve 78 gündür açlık grevinde olan Filistinli Mahir el-Ahres'ı derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu.

Tutuklu Ahres'ın açlık grevinde 78'inci gününe girdiğine dikkati çeken Iştiyye, sağlık durumunun da ciddileştiğini kaydetti.

Ahres'ın hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Iştiyye, İsrail makamlarına Filistinli tutukluyu derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

Iştiyye, Ahres'ın yanı sıra en az 350 Filistinlinin İsrail cezaevlerinde idari tutukluluk uygulamasına maruz kaldığını belirterek, uluslararası toplumu konunun çözümü için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018'de de İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i "idari tutuklu" 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.