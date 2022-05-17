Filistin Başbakanı Uluslararası Toplumu İsrail'i Boykot Etmeye Çağırdı - Son Dakika
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Filistin Başbakanı Uluslararası Toplumu İsrail'i Boykot Etmeye Çağırdı

17.05.2022 11:58
Filistin Başbakanı Uluslararası Toplumu İsrail'i Boykot Etmeye Çağırdı

RAMALLAH, 17 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla uluslararası toplumu İsrail'i boykot etmeye ve İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

RAMALLAH, 17 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla uluslararası toplumu İsrail'i boykot etmeye ve İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı. Resmi açıklamada, Iştiyye'nin bu ifadeleri Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin kabinesinin haftalık toplantısında kullandığı belirtildi. Iştiyye kabinedeki konuşmasında, "Dünya ülkelerine yönetimlerinin İsrail'i boykot etme kararını vermesi ve İsrail'e yaptırım uygulaması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

"İsrail'in cezadan kaçması, yerleşimlerin ve yerinden edilmenin ana nedeni" diye ekleyen Filistin Başbakanı, "bu ikili politikayı durdurmanın ve Filistinlilere koruma sağlamanın zamanının geldiğini" de sözlerine ekledi. Iştiyye, ABD ve Avrupa ülkelerini "İsrail'in Batı Şeria'da uygulamaya koymayı planladığı yeni yerleşim planlarını durdurmak için acilen müdahale etmeye" de çağırdı. İsrail'in Batı Şeria'da 4.320 yeni yerleşim birimi inşa etme onayını hatırlatan Iştiyye, "Bu planlar iki devletli çözümü baltalıyor ve bölgede barış ve istikrara tehdit oluşturuyor" dedi.

İsrail yerleşim birimleri, İsrail'in 1967 Ortadoğu Savaşı'nda ele geçirdiği ve o zamandan beri kontrol ettiği Batı Şeria'da bulunuyor. O zamandan bu yana bölgede inşa edilen onlarca yerleşim yerinde 600.000'den fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor. İsrail yerleşimlerinin genişlemesi, uluslararası toplumda uluslararası hukukun ihlali olarak kabul ediliyor. İsrail, 1967 Ortadoğu Savaşı'nda Filistinlilerin üzerinde hak iddia ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmişti.

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Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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