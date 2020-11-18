Filistin Başbakanı: "Yüzyılın Anlaşması Planı Trump'la birlikte Beyaz Sarayı terk edecek" - Son Dakika

Filistin Başbakanı: "Yüzyılın Anlaşması Planı Trump'la birlikte Beyaz Sarayı terk edecek"

18.11.2020 02:19
Filistin Başbakanı:

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin sözde barış planı "Yüzyılın Anlaşması"nın, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Beyaz Saray'dan gideceğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin sözde barış planı "Yüzyılın Anlaşması"nın, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Beyaz Saray'dan gideceğini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye ABD Dış İlişkiler Konseyi ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"Trump'ın sunduğu ve Filistinlilerin asgari haklarını bile karşılamayan Yüzyılın Anlaşması Planı, kendisiyle birlikte Beyaz Saray'ı terk edecek." diyen Iştiyye, Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetiminden iki devletli çözümü desteklemesini beklediklerini kaydetti.

Iştiyye, İsrail'in uluslararası gözetim altında bir barış konferansı düzenlenmesini ya da müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasını kabul etmesi veya daha önce imzalanan anlaşmalara bağlılık göstermesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail'le çatışmayı sonlandıracak olanın "normalleşme anlaşmaları" değil Filistinlilerle barış olduğunu vurgulayan Iştiyye, bazı Arap ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle imzaladığı normalleşme anlaşmalarının Arap Barış Girişimi'nin ihlali olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını (Yüzyılın Anlaşması) kamuoyuna açıklamıştı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Ekim'de yaptığı açıklamada ise Sudan'ın da İsrail'le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasak Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Filistin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı: 'Yüzyılın Anlaşması Planı Trump'la birlikte Beyaz Sarayı terk edecek' - Son Dakika


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