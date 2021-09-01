Filistin Başbakanından, "işgalin sona ermesini ve Filistin devletini kurmayı istiyoruz" açıklaması - Son Dakika

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altında daha iyi şartlarda yaşamayı değil özgürlüklerine kavuşmayı ve Filistin devletini kurmayı istediklerini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Uluslararası Nizami Ganjavi Merkezinin, Filistin ve Orta Doğu'nun bugünü ve geleceğiyle ilgili olarak videokonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıya katıldı.

Iştiyye burada yaptığı konuşmada, uluslararası kararlar doğrultusunda Filistin- İsrail sorununun çözülmesi yönündeki tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Uluslararası toplumun iki devletli çözüm formülünü akamete uğramaktan kaçınması gerektiğini kaydeden Iştiyye, "Tek devlete, apartheid devletine doğru kaymadan önce işgalin sonlandırılmasının tam zamanı. Biz, mevcut durumun devam etmesini ve işgal altında daha iyi şartlarda yaşamayı değil, işgalin son bulmasını ve 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Iştiyye, barış girişimlerinde, belli bir zamansal çerçeve, iyi niyet ve net temeller olması gerektiğine ve ABD'nin bu konuda daha önceki girişimlerinde bu unsurların bulunmadığına dikkati çekti.

Filistin Başbakanı, yeni ABD yönetiminin, Filistin ile yeniden ilişki kurduğuna ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatacağına değindi.

Iştiyye, önceki İsrail hükümetinin, Filistin meselesini gözden düşürme amacını taşıyan tüm çabalarına rağmen, Filistin'in bölgedeki temel mesele olarak kalacağını sözlerine ekledi.