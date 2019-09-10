Son Dakika Haberleri: Filistin basını: israil iha'sı düşürüldü
Son Dakika Dünya Haber

Filistin basını: israil iha'sı düşürüldü

15 dakika önce

Filistin basını, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze şeridinin güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.

Filistin basını: israil iha'sı düşürüldü, System.String[]
Filistin basını, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze şeridinin güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail Silahlı Kuvvetleri de yayınladıkları bir mesajda İHA'nın 'düştüğünü' duyurdu.

Filistin medyası, İsrail'in Gazze şeridinde gözlem yaptığı İHA'nın bölgedeki kişilerce açılan ateşle düşürüldüğünü duyurdu. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) de yaptığı yazılı açıklamada "Gece saatlerinde, IDF'e ait İHA, Gazze şeridinin güneyinde düştü. Olay inceleniyor" ifadelerini kullandı.


Filistin, İsrail, Gazze, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsan yüzlü buzağı, görenleri hayrete düşürüyor
Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:46:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin basını: israil iha'sı düşürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]