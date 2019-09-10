Filistin basını: israil iha'sı düşürüldü

Filistin basını, İsrail 'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze şeridinin güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail Silahlı Kuvvetleri de yayınladıkları bir mesajda İHA'nın 'düştüğünü' duyurdu.

Filistin medyası, İsrail'in Gazze şeridinde gözlem yaptığı İHA'nın bölgedeki kişilerce açılan ateşle düşürüldüğünü duyurdu. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) de yaptığı yazılı açıklamada "Gece saatlerinde, IDF'e ait İHA, Gazze şeridinin güneyinde düştü. Olay inceleniyor" ifadelerini kullandı.