Filistin basını: israil iha'sı düşürüldü
15 dakika önce
Filistin basını, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze şeridinin güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.
Filistin Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
basını, İsrail
'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze
şeridinin güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail Silahlı Kuvvetleri de yayınladıkları bir mesajda İHA'nın 'düştüğünü' duyurdu.
Filistin medyası, İsrail'in Gazze şeridinde gözlem yaptığı İHA'nın bölgedeki kişilerce açılan ateşle düşürüldüğünü duyurdu. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) de yaptığı yazılı açıklamada "Gece saatlerinde, IDF'e ait İHA, Gazze şeridinin güneyinde düştü. Olay inceleniyor" ifadelerini kullandı.
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