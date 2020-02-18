Filistin Basketbol Federasyonu'ndan TBF'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Filistin Basketbol Federasyonu'ndan TBF'ye ziyaret - Son Dakika Spor

Filistin Basketbol Federasyonu'ndan TBF'ye ziyaret

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Filistin Basketbol Federasyonu Başkanı İbrahim Habaş'ı ağırladı.

Filistin Basketbol Federasyonu'ndan TBF'ye ziyaret, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Filistin Basketbol Federasyonu Başkanı İbrahim Habaş'ı ağırladı.


Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Filistin'e başta antrenörlük eğitimi olmak üzere sportif konularda destek olunması ve iş birliği yapılabilecek diğer konular konuşuldu.


Filistin Basketbol Federasyonu Başkanı İbrahim Habaş'a görüşme sonunda milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi. Habaş da TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün'e Filistin Milli Takımı forması takdim etti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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