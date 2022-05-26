Filistin Başsavcılığı, Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'nin kasten vurulduğunu tespit etti

Filistin Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'nin ölümü hakkında Filistin Başsavcılığı tarafından açıklama geldi. Başsavcılık, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Akleh'nin İsrail güçleri tarafından kasten vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Filistin Başsavcısı Ekrem el-Khatib gazetecilere verdiği demeçte, 51 yaşındaki Akleh'nin zırh delici bir kurşunla vurulduğunu belirterek, Akleh'nin kaskının ve yeleğinin üzerinde açık şekilde "basın" yazdığının hatırlattı.

El-Khatib, soruşturma dahilinde tanıklarla yapılan görüşmelere, olay yeri incelemesine ve adli tıp raporuna dayandırılan bulgular ışığında, İsrailli yetkililerin Akleh'nin silahlı Filistinliler tarafından öldürülmüş olabileceği yönündeki iddialarının asılsız olduğunu ve olay mahallinde silahlı Filistinli olmadığını tespit ettiklerini ifade etti.

El-Khatib, Nablus'ta yapılan bir otopsi ve adli tıp incelemesine göre Akleh'nin arkadan vurulduğunu ve bunun İsrail güçlerinin kaçmaya çalışan gazeteci grubuna ateş etmeye devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.

Saldırı sırasında sırtından vurulan Al Jazeera muhabiri Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığını hatırlatan el-Khatib, "Ali Samoudi sırtından kurşunla yaralandı ve İsrail güçleri kaçmaya çalışan gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürdü" dedi.

Öte yandan İsrail askeri savcısı, Akleh'nin öldürülmesinin ardından orduyu çok yönlü bir soruşturma yürütme çağrısında bulunmuştu fakat geçen hafta, İsrail basını ordunun bir ceza soruşturması başlatma planı olmadığını bildirdi. - RAMALLAH