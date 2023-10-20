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Filistin bayrağı yerine karpuz görseli! Dijitalde sansür böyle aşılıyor - Son Dakika

Filistin bayrağı yerine karpuz görseli! Dijitalde sansür böyle aşılıyor

Son Güncelleme: 20.10.2023 13:35

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Filistinlilere destek olmak isteyenler dijital dünyada sansürle karşı karşıya kalıyor. İnsanlar ise bu sansürü, Filistin bayrağı ile ayı renkleri taşıyan karpuz görseli ile aşıyor. Peki neden karpuz, detaylar haberimizde.

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken Filistinlilere destek olmak isteyenler dijital dünyada sansürle karşılaşıyor. Bu sansürü atlatmanın bir yolunu bulan insanlarsa karpuz görseli paylaşıyor. Bu durumun nedeni ise 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'na dayanıyor.

BAYRAKLA AYNI RENKLERİ TAŞIYOR

Filistin bayrağı siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renklerinden oluşuyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Gazze ve Batı Şeria'da Filistin bayrağının yasaklanmasının ardından insanlar bu sansürü atlatmak için bayrakla aynı renkleri taşıyan karpuza yönelmişti.

DESTEK İÇİN KARPUZ GÖRSELİ PAYLAŞIYORLAR

Son 14 gündür Gazze'yi aralıksız bombardımana tutan İsrail, sivil asker ayrımı gözetmeksizin binlerce insanı öldürdü. Saldırılar sürerken dünyanın dört bir yanından Filistinlilere destek olmak isteyenler ise paylaşımlarının sansüre uğramaması için karpuz görselleri ya da çizimleri yayınlıyor.

İşte o görsellerden bazıları:

Filistin bayrağı yerine karpuz görseli! Dijitalde sansür böyle aşılıyor
Filistin bayrağı yerine karpuz görseli! Dijitalde sansür böyle aşılıyor
Filistin bayrağı yerine karpuz görseli! Dijitalde sansür böyle aşılıyor
Filistin bayrağı yerine karpuz görseli! Dijitalde sansür böyle aşılıyor

Filistin, İsrail, Gazze, Sosyal Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Filistin bayrağı yerine karpuz görseli! Dijitalde sansür böyle aşılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin bayrağı yerine karpuz görseli! Dijitalde sansür böyle aşılıyor - Son Dakika
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