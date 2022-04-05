Filistin: Bennett'in açıklamaları barış karşıtıdır ve gerilimden İsrail sorumludur - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in açıklamalarını "barış karşıtı" olarak niteleyerek, Filistin topraklarında tırmanan gerilimden İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarının devam ettiği ve durdurulmayacağı yönündeki açıklamasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Bennett'in açıklamalarının İsrail hükümetinin bir "Yahudi yerleşim hükümeti" olduğunun göstergesi ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Bennett'in söz konusu açıklamalarının "barış karşıtı" olarak nitelendiği açıklamada, Filistin topraklarında tırmanan gerilimden İsrail hükümetinin sorumlu olduğu dile getirildi.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri üste yaptığı konuşmasında, "Batı Şeria'da inşa çalışmalarına devam edeceğiz. Dondurma gibi bir durum yok. İşler düzenli biçimde olacak." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buradaki Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.