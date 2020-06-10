Filistin Boykot Kampanyası BAE'nin İsrail'e uçuş düzenlemesini kınadı - Son Dakika

Filistin Boykot Kampanyası BAE'nin İsrail'e uçuş düzenlemesini kınadı

Filistin Boykot Kampanyası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla İsrail'e ikinci kez uçuş düzenlemesini kınadı.

Filistin Boykot Kampanyası BAE'nin İsrail'e uçuş düzenlemesini kınadı, System.String[]

Filistin Boykot Kampanyası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla İsrail'e ikinci kez uçuş düzenlemesini kınadı.

İsrail'i boykot etme amacıyla başlatılan Filistin Boykot Kampanyası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilişkileri normalleştirme adımı olarak nitelendirilen söz konusu uçuşlar kınandı.

Açıklamada, "Filistin'in resmi tutumu ve halkı İsrail ile normalleşmek için köprü olarak kullanılan her türlü yardımı reddediyor." ifadelerine yer verildi.

BAE'deki taraflara ve Arap dünyasına söz konusu uçuşları kınamaları ve uçuşlara son verilmesi için gerekli adımları atmaları çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Filistin davasının tarihindeki bu hassas ve Siyonist hükümetin, işgal devletinin Filistin topraklarını ilhak etme planını uygulamaya koymak istediği bir dönemde gerçekleştirilen bu uçuşlar, Filistinlilere yönelik acımasız ırkçı saldırılarını ve baskılarını arttırması, Filistin halkını en temel haklarından mahrum etmesi için işgalcilere meşruiyet tanıyor ve yeşil ışık yakıyor."

Bir aydan kısa sürede ikinci uçuş

BAE'ye ait Etihad Airways, dün gece saatlerinde Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla ikinci kez doğrudan İsrail'e sefer düzenlemişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise yardım iddialarına karşılık "BAE, hükümetimizle bu konuyla ilgili herhangi koordinasyon yapmamıştır." demişti.

BAE'ye ait bir uçak, 19 Mayıs'ta yine aynı iddia ile ilk defa İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.

Filistin yönetimi ise BAE'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirmişti.

İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE'nin yakınlaşması dikkati çekiyor.

BAE yönetimi, Ekim 2018'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen judo turnuvasında İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verilmesi, 28 Ekim'de İsrailli bir judocunun final maçını kazanması üzerine İsrail ulusal marşının Abu Dabi'de ilk kez çalınması, eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara'nın 30 Ekim 2018'de Dubai'deki telekomünikasyon konferansında konuşma yapması, Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ın Temmuz 2019'da çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmesi, İsrailli firmaların Expo 2020 Dubai'ye davet edilmesi gibi adımlar üzerinden İsrail ile yakınlaşmaya başlamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Boykot Kampanyası BAE'nin İsrail'e uçuş düzenlemesini kınadı - Son Dakika

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